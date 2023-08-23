Фінляндія готова виступити співлідером у реалізації пунктів формули миру, - Зеленський

Фінляндія готова виступити співлідером у реалізації пунктів української формули миру, запропонованої президентом Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо.

Він зазначив, що Фінляндія змістовно підтримує глобальні зусилля щодо української формули миру.

"Сьогодні я отримав запевнення від пана прем'єр-міністра щодо готовності Фінляндії виступити співлідером в реалізації пунктів формули миру. Звичайно, ми обговорили посилення нашої єдності в Європі, а євроатлантичному просторі. Фінляндія підтримує Україну на шляху до ЄС і НАТО", - сказав Зеленський.

Також президент запросив Фінляндію розпочати перемовини щодо двостороннього документа про гарантії безпеки для України.

"Фінляндія вже приєдналась до декларації "Групи семи". Тепер час для двосторонньої роботи. Я впевнений, що вона буде конкретною та продуктивною", - зазначив Зеленський.

Українська формула миру

Під час виступу на саміті G20 у листопаді 2022 президент України Володимир Зеленський вперше запропонував формулу миру, щоб зупинити російське повномасштабне вторгнення.

Вона включає 10 пунктів:

радіаційна та ядерна безпека (вихід РФ з території ЗАЕС, відмова від ядерних загроз);

продовольча безпека (розширення зернової ініціативи);

енергетична безпека (захист енергетичної інфраструктури України, обмеження цін на енергоресурси РФ);

звільнення всіх полонених та депортованих (звільнення за формулою "всіх на всіх");

виконання Статуту ООН, відновлення територіальної цілісності та світового порядку;

виведення російських військ та припинення бойових дій (відновлення контролю України над усіма ділянками державного кордону з Росією);

справедливість (створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України);

екоцид, потреба негайного захисту природи;

недопущення ескалації (підписання союзниками договору про гарантії безпеки Kyiv Security Compact);

фіксація закінчення війни.

Формулу вже підтримали Велика Британія, США, Канада, Японія, Німеччина, Франція, Італія, Португалія, Польща, Фінляндія, країни Балтії.

А також до обговорення реалізації української формули миру вже долучилися 63 країни на рівні послів.