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Фінляндія готова виступити співлідером у реалізації пунктів формули миру, - Зеленський

Середа 23 серпня 2023 14:04
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Фінляндія готова виступити співлідером у реалізації пунктів формули миру, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Фінляндія готова виступити співлідером у реалізації пунктів української формули миру, запропонованої президентом Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо.

Він зазначив, що Фінляндія змістовно підтримує глобальні зусилля щодо української формули миру.

"Сьогодні я отримав запевнення від пана прем'єр-міністра щодо готовності Фінляндії виступити співлідером в реалізації пунктів формули миру. Звичайно, ми обговорили посилення нашої єдності в Європі, а євроатлантичному просторі. Фінляндія підтримує Україну на шляху до ЄС і НАТО", - сказав Зеленський.

Також президент запросив Фінляндію розпочати перемовини щодо двостороннього документа про гарантії безпеки для України.

"Фінляндія вже приєдналась до декларації "Групи семи". Тепер час для двосторонньої роботи. Я впевнений, що вона буде конкретною та продуктивною", - зазначив Зеленський.

Українська формула миру

Під час виступу на саміті G20 у листопаді 2022 президент України Володимир Зеленський вперше запропонував формулу миру, щоб зупинити російське повномасштабне вторгнення.

Вона включає 10 пунктів:

  • радіаційна та ядерна безпека (вихід РФ з території ЗАЕС, відмова від ядерних загроз);
  • продовольча безпека (розширення зернової ініціативи);
  • енергетична безпека (захист енергетичної інфраструктури України, обмеження цін на енергоресурси РФ);
  • звільнення всіх полонених та депортованих (звільнення за формулою "всіх на всіх");
  • виконання Статуту ООН, відновлення територіальної цілісності та світового порядку;
  • виведення російських військ та припинення бойових дій (відновлення контролю України над усіма ділянками державного кордону з Росією);
  • справедливість (створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України);
  • екоцид, потреба негайного захисту природи;
  • недопущення ескалації (підписання союзниками договору про гарантії безпеки Kyiv Security Compact);
  • фіксація закінчення війни.

Формулу вже підтримали Велика Британія, США, Канада, Японія, Німеччина, Франція, Італія, Португалія, Польща, Фінляндія, країни Балтії.

А також до обговорення реалізації української формули миру вже долучилися 63 країни на рівні послів.

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