Финляндия готова выступить солидером по реализации пунктов формулы мира, - Зеленский
Финляндия готова выступить солидером по реализации пунктов украинской формулы мира, предложенной президентом Владимиром Зеленским.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо.
Он отметил, что Финляндия содержательно поддерживает глобальные усилия по украинской формуле мира.
"Сегодня я получил заверения от господина премьер-министра относительно готовности Финляндии выступить солидером в реализации пунктов формулы мира. Конечно, мы обсудили усиление нашего единства в Европе, а в евроатлантическом пространстве. Финляндия поддерживает Украину на пути к ЕС и НАТО", - сказал Зеленский.
Также президент пригласил Финляндию начать переговоры по двустороннему документу о гарантиях безопасности для Украины.
"Финляндия уже присоединилась к декларации "Группы семи". Теперь пора для двусторонней работы. Я уверен, что она будет конкретной и продуктивной", - отметил Зеленский.
Украинская формула мира
Во время выступления на саммите G20 в ноябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский впервые предложил формулу мира, чтобы остановить российское полномасштабное вторжение.
Она включает 10 пунктов:
- радиационная и ядерная сохранность (выход РФ с местности ЗАЭС, отказ от ядерных опасностей);
- продовольственная безопасность (расширение зерновой инициативы);
- энергетическая безопасность (защита энергетической инфраструктуры Украины, ограничение цен на энергоресурсы РФ);
- освобождение всех пленных и депортированных (освобождение по формуле "всех на всех");
- исполнение Устава ООН, восстановление территориальной целостности и мирового порядка;
- вывод российских войск и прекращение боевых действий (восстановление контроля над всеми участками государственной границы с Россией);
- справедливость (создание специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины);
- экоцид; потребность немедленной защиты природы;
- недопущение эскалации (подписание союзниками договора о гарантиях безопасности Kyiv Security Compact);
- фиксация окончания войны
Формулу уже поддержали Великобритания, США, Канада, Япония, Германия, Франция, Италия, Португалия, Польша, Финляндия, страны Балтии.
А также к обсуждению реализации украинской формулы мира уже присоединились 63 страны на уровне послов.
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