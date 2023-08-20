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До реалізації формули миру вже долучилися 63 країни, - Зеленський

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Неділя 20 серпня 2023 18:18
До реалізації формули миру вже долучилися 63 країни, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

До обговорення реалізації української формули миру вже долучилися 63 країни на рівні послів.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну прес-конференцію з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.

"Щотижня ми додаємо дипломатичні команди, нові країни до спільної глобальної роботи (щодо формули миру - ред.). На сьогодні 63 держави на рівні послів уже приєдналися", - заявив він.

Зеленський додав, що Нідерланди долучилися до формули миру одними з перших.

Українська формула миру

Під час виступу на саміті G20 у листопаді 2022 президент України Володимир Зеленський вперше запропонував формулу миру, щоб зупинити російське повномасштабне вторгнення. Вона включає 10 пунктів:

  • радіаційна та ядерна безпека (вихід РФ з території ЗАЕС, відмова від ядерних загроз);
  • продовольча безпека (розширення зернової ініціативи);
  • енергетична безпека (захист енергетичної інфраструктури України, обмеження цін на енергоресурси РФ);
  • звільнення всіх полонених та депортованих (звільнення за формулою "всіх на всіх");
  • виконання Статуту ООН, відновлення територіальної цілісності та світового порядку;
  • виведення російських військ та припинення бойових дій (відновлення контролю України над усіма ділянками державного кордону з Росією);
  • справедливість (створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України);
  • екоцид, потреба негайного захисту природи;
  • недопущення ескалації (підписання союзниками договору про гарантії безпеки Kyiv Security Compact);
  • фіксація закінчення війни.

Формулу вже підтримали Велика Британія, США, Канада, Японія, Німеччина, Франція, Італія, Португалія, Польща, Фінляндія, країни Балтії.

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