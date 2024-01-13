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Фінляндія готова переглянути законодавство, щоб посилити захист кордону з Росією

Субота 13 січня 2024 15:49
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Фінляндія готова переглянути законодавство, щоб посилити захист кордону з Росією Фото: Петтері Орпо, прем'єр-міністр Фінляндії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Фінляндія забезпечуватиме безпеку кордонів з Росією в рамках закону. Втім, готова переглянути законодавство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Фінляндії Петтері Орпо, якого цитує Yle.

Під час засідання Ради партійних делегатів Коаліційної партії у Гельсінкі Орпо заявив, що цього тижня східний кордон країни незаконно перетнули 20 осіб. Він наголосив на тому, що ситуація загострилась.

"Наразі кордон закрито, але вплив у вигляді незаконних перетинів триває. Уряд гарантуватиме безпеку кордону за будь-яких обставин", - зауважив прем'єр.

За його словами, уряд готовий до того, що Росія продовжить спроби впливати на ситуацію, у зв'язку з чим Фінляндія за необхідності вживатиме додаткових заходів задля безпеки.

"Ми будемо використовувати всі засоби, які існують у рамках закону, але ми також готові переглянути законодавство, що склалося", - наголосив прем'єр та додав, що наразі ситуація з безпекою на кордоні хороша.

Він відзначив, що на кордоні є фізичний контроль, а у критичних точках збудовано паркан. Зокрема навесні буде встановлено ще більше огорож.

Закриття кордону Фінляндії із РФ

30 листопада влада Фінляндії вирішила закрити всі пункти пропуску на кордоні з РФ. Це сталося на тлі величезної кількості нелегальних мігрантів, які хотіли в'їхати до Фінляндії з території РФ.

Як зазначав раніше Орпо, влада уважно стежить за ситуацією на кордоні й може продовжити його закриття.

13 грудня уряд переглянув своє рішення і відновив роботу двох КПП. Але вже за кілька днів кордон знову довелося закрити повністю через нову хвилю мігрантів.

11 січня стало відомо, що уряд Фінляндії ухвалив рішення продовжити закриття кордонів із Росією ще на місяць. Попередньо, кордони будуть закриті до 11 лютого.

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