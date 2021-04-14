Финляндия готова организовать встречу Путина и Байдена

Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена могла бы состояться в Финляндии. В стране заявили о готовности огранизовать встречу.

Об этом сообщили в канцелярии президента Финляндии Саули Ниинисте, передает ТАСС .

В канцелярии пояснили, что предложение было сделано до разговора финского и российского лидеров во вторник.

"Финляндия всегда предлагала свои добрые дипломатические услуги. Что касается этой потенциальной встречи, то готовность организовать ее была представлена обеим сторонам", - сказали в канцелярии.

Отметим, Байден в беседе с Путиным во вторник предложил провести переговоры на территории третьей страны. Кремль отметил, что стороны выразили готовность к продолжению диалога по важнейшим направлениям обеспечения глобальной безопасности.