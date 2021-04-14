Фінляндія готова організувати зустріч Путіна і Байдена

Зустріч президента РФ Володимира Путіна і президента США Джо Байдена могла б відбутися у Фінляндії. В країні заявили про готовність організувати зустріч.

Про це повідомили у канцелярії президента Фінляндії Саулі Нііністе, передає ТАСС .

В канцелярії пояснили, що пропозицію зробили до розмови фінського і російського лідерів у вівторок.

"Фінляндія завжди пропонувала свої добрі дипломатичні послуги. Що стосується цієї потенційної зустрічі, то готовність організувати її була представлена обом сторонам", - сказали в канцелярії.

Зазначимо, Байден у розмові з Путіним у вівторок запропонував провести переговори на території третьої країни. Кремль зазначив, що сторони висловили готовність до продовження діалогу з найважливіших напрямків забезпечення глобальної безпеки.