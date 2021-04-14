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Фінляндія готова організувати зустріч Путіна і Байдена

Автор: Анастасія Рокитна

Зустріч президента РФ Володимира Путіна і президента США Джо Байдена могла б відбутися у Фінляндії. В країні заявили про готовність організувати зустріч.

Про це повідомили у канцелярії президента Фінляндії Саулі Нііністе, передає ТАСС.

В канцелярії пояснили, що пропозицію зробили до розмови фінського і російського лідерів у вівторок.

"Фінляндія завжди пропонувала свої добрі дипломатичні послуги. Що стосується цієї потенційної зустрічі, то готовність організувати її була представлена обом сторонам", - сказали в канцелярії.

Зазначимо, Байден у розмові з Путіним у вівторок запропонував провести переговори на території третьої країни. Кремль зазначив, що сторони висловили готовність до продовження діалогу з найважливіших напрямків забезпечення глобальної безпеки.

Після цього президент Фінляндії Саулі Нііністе і президент РФ Володимир Путін провели телефонні переговори. В ході розмови обговорили ситуацію зі стягуванням російських військ до кордону з Україною.

Нагадаємо, Байден у розмові з Путіним порушив питання про стягування російських військ до кордонів України. Зокрема, він закликав знизити військову напруженість.

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Новини України ФинляндияВолодимир ПутінДжозеф Байден
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