Фінляндія готова організувати зустріч Путіна і Байдена

Зустріч президента РФ Володимира Путіна і президента США Джо Байдена могла б відбутися у Фінляндії. В країні заявили про готовність організувати зустріч.
Про це повідомили у канцелярії президента Фінляндії Саулі Нііністе, передає ТАСС.
В канцелярії пояснили, що пропозицію зробили до розмови фінського і російського лідерів у вівторок.
"Фінляндія завжди пропонувала свої добрі дипломатичні послуги. Що стосується цієї потенційної зустрічі, то готовність організувати її була представлена обом сторонам", - сказали в канцелярії.
Зазначимо, Байден у розмові з Путіним у вівторок запропонував провести переговори на території третьої країни. Кремль зазначив, що сторони висловили готовність до продовження діалогу з найважливіших напрямків забезпечення глобальної безпеки.
Після цього президент Фінляндії Саулі Нііністе і президент РФ Володимир Путін провели телефонні переговори. В ході розмови обговорили ситуацію зі стягуванням російських військ до кордону з Україною.
Нагадаємо, Байден у розмові з Путіним порушив питання про стягування російських військ до кордонів України. Зокрема, він закликав знизити військову напруженість.