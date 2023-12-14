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Фінляндія дасть США швидкий військовий доступ на територію країни

Фото: Фінляндія підпише оборонну угоду зі США про доступ американських військових до ряду об'єктів (GettyImages)
Автор: Володимир Костирін

Влада Фінляндії вирішила підписати зі США угоду про співпрацю в галузі оборони. Воно передбачає надання американським військовим широкого доступу через територію своєї країни, зокрема, у район біля кордону з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду Фінляндії.

Загальна сесія фінського уряду на сьогоднішньому засіданні, 14 грудня, вирішила запропонувати президенту уповноважити міністра оборони Антті Хаккянена чи міністра закордонних справ Еліну Валтонен підписати цю угоду у понеділок, 18 грудня, у Вашингтоні.

Документ ще має бути схвалений фінським парламентом.

За словами глави МЗС країни, підписана оборонна угода ще більше зміцнює двосторонні союзницькі відносини між Фінляндією та Штатами, та "забезпечує співпрацю у всіх безпекових ситуаціях".

"Угода також важлива на регіональному рівні та сприяє участі Фінляндії у реалізації спільної оборони НАТО", - додала Валтонен.

Деталі оборонної угоди

Угода, серед іншого, стосується:

  • доступу військових США до узгоджених об'єктів та територій Фінляндії та їх використання,
  • розміщення оборонного обладнання, запасів та матеріалів,
  • входу та руху американських літаків, кораблів та транспортних засобів,
  • забезпечення безпеки ЗС США та використовуваних ними об'єктів та районів.

Як зазначили фінські чиновники, угода зі Штатами спрямована на забезпечення швидкого військового доступу та допомоги країні у разі конфлікту, повідомляє The Guardian. У документі перераховані 15 об'єктів та територій Фінляндії, до яких американські військові отримають безперешкодний доступ.

До угоди увійдуть чотири авіабази, військовий порт і залізничний доступ до північної Фінляндії, де американські військові мають складську зону поруч із залізницею, що веде до російського кордону.

Зазначимо, що нещодавно така оборонна угода була підписана між США та Швецією, що дає американській армії доступ до 17 військових баз на території цієї країни.

Також нагадаємо, що з 20 листопада по 1 грудня у Фінській затоці та Архіпелаговому морі проходили міжнародні військово-морські навчання Freezing Winds 23. Їх очолила Фінляндія, причому вперше у статусі члена НАТО.

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