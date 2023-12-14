Фінляндія дасть США швидкий військовий доступ на територію країни

Загальна сесія фінського уряду на сьогоднішньому засіданні, 14 грудня, вирішила запропонувати президенту уповноважити міністра оборони Антті Хаккянена чи міністра закордонних справ Еліну Валтонен підписати цю угоду у понеділок, 18 грудня, у Вашингтоні.

Документ ще має бути схвалений фінським парламентом.

За словами глави МЗС країни, підписана оборонна угода ще більше зміцнює двосторонні союзницькі відносини між Фінляндією та Штатами, та "забезпечує співпрацю у всіх безпекових ситуаціях".

"Угода також важлива на регіональному рівні та сприяє участі Фінляндії у реалізації спільної оборони НАТО", - додала Валтонен.

Деталі оборонної угоди

Угода, серед іншого, стосується:

доступу військових США до узгоджених об'єктів та територій Фінляндії та їх використання,

розміщення оборонного обладнання, запасів та матеріалів,

входу та руху американських літаків, кораблів та транспортних засобів,

забезпечення безпеки ЗС США та використовуваних ними об'єктів та районів.

Як зазначили фінські чиновники, угода зі Штатами спрямована на забезпечення швидкого військового доступу та допомоги країні у разі конфлікту, повідомляє The Guardian. У документі перераховані 15 об'єктів та територій Фінляндії, до яких американські військові отримають безперешкодний доступ.

До угоди увійдуть чотири авіабази, військовий порт і залізничний доступ до північної Фінляндії, де американські військові мають складську зону поруч із залізницею, що веде до російського кордону.