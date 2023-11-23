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У Фінляндії розпочалися масштабні навчання військово-морських сил країн НАТО

Фінляндія, Четвер 23 листопада 2023 01:24
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У Фінляндії розпочалися масштабні навчання військово-морських сил країн НАТО Фото: Фінляндія вперше, як член Альянсу очолила навчання ВМС країн НАТО (facebook Standing NATO)
Автор: Максим Шушко

Фінляндія вперше у статусі члена НАТО очолила міжнародні військово-морські навчання Freezing Winds 23, які проходять з 20 листопада по 1 грудня у Фінській затоці та Архіпелаговому морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Navy Recognition.

У навчаннях беруть участь близько 30 бойових і допоміжних кораблів. Вони спрямовані на посилення військово-морських операцій у Балтійському морі, акцентуючись на навичках ведення спільних дій.

Основними учасниками є Корпус морської піхоти США, Королівський флот Великої Британії і кілька морських груп НАТО з кораблями Німеччини, Нідерландів, Польщі та Франції. Загалом залучено понад 4 тисячі військовослужбовців.

Freezing Winds 23 також включають повітряні операції за участю 16 літаків країн-союзників. Зазначається, що судна наразі пришвартовані в портах міст Турку та Гельсінкі, що є важливим кроком у інтеграції Фінляндії в оборонні ініціативи НАТО.

Фінляндія в НАТО

Нагадаємо, Фінляндія офіційно стала членом Північноатлантичного альянсу на початку квітня цього року.

При цьому, до членства офіційні особи Фінляндії планували розглянути присутність військ НАТО на своїй території.

Ще в травні стало відомо, що Гельсінкі домовляються з Вашингтоном про те, щоб дозволити американським військовим перебувати на території країни. Пізніше повідомлялося, що Фінляндія, ймовірно, може дозволити Сполученим Штатам Америки використовувати кілька військових баз.

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