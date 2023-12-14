Финляндия даст США быстрый военный доступ на территорию страны

Общая сессия финского правительства на сегодняшнем заседании, 14 декабря, решила предложить президенту уполномочить министра обороны Антти Хаккянена или министра иностранных дел Элину Валтонен подписать данное соглашение в понедельник, 18 декабря, в Вашингтоне.

Документ еще должен быть одобрен финским парламентом.

По словам главы МИД страны, подписанное оборонного соглашения еще больше укрепляет двусторонние союзнические отношения между Финляндией и Штатами, и "обеспечивает сотрудничество во всех ситуациях безопасности".

"Соглашение также важно на региональном уровне и способствует участию Финляндии в реализации совместной обороны НАТО", - добавила Валтонен.

Детали оборонного соглашения

Соглашение, среди прочего, касается:

доступа военных США к согласованным объектам и территориям Финляндии и их использованию,

размещения оборонного оборудования, запасов и материалов,

входа и движения американских самолетов, кораблей и транспортных средств,

обеспечению безопасности ВС США и используемых ими объектов и районов.

Как отметили финские чиновники, соглашение со Штатами направлено на обеспечение быстрого военного доступа и помощи стране в случае конфликта, передает The Guardian. В документе перечислены 15 объектов и территорий Финляндии, к которым американские военные получат беспрепятственный доступ.

В соглашение войдут четыре авиабазы, военный порт и железнодорожный доступ к северной Финляндии, где у американских военных будет складская зона рядом с железной дорогой, ведущей к российской границе.