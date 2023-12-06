США та Швеція підписали угоду про оборонну співпрацю. Американська армія отримає доступ по 17 військових баз Швеції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на шведське видання SVT.

Угоду підписали міністри оборони США та Швеції у Пентагоні 5 грудня. У рамках угоди США отримають доступ до 17 військових баз Швеції. Зокрема, до військово-морської бази на Стокгольмському архіпелазі.

Угода також дає США право розгортати військовий персонал, проводити навчання і робити зупинки для дозаправки як літаками, так і кораблями.

"Це не означає, що всі 17 локацій будуть використані, але це робота, яку ми виконали в тісному діалозі, заснованому на тому, де для них найбільш важливо з військової точки зору мати можливість зберігати оборонне обладнання, наприклад",- пояснив міністр оборони Швеції Пол Йонсон.

Глава Міноборони Швеції також сподівається, що вступ його країни до НАТО відбудеться "якнайшвидше".

Очільник Пентагону Ллойд Остін перед підписанням угоди заявив, що "краще, ніж мати Швецію як друга, - це мати Швецію як союзника".

Щоб оборонна угода запрацювала, щоб парламент Швеції має ратифікувати її та змінити декілька законів. Міністр оборони сподівається, що угода набуде чинності наступного року.

Швеція прагне приєднатися до НАТО

Після початку повномасштабної війни в Україні Фінляндії та Швеція заявили про намір приєднатися до НАТО. Фінляндія виконала всі умови та першою вступила до Альянсу.

Членство Швеції блокує Туреччина. Анкара вимагає від Стокгольму екстрадиції учасників та прихильників "Робітничої партії Курдистану". Туреччина називає її терористичною організацією.

Нещодавно генсек НАТО закликав Туреччину "дати зелене" Швеції щодо вступу в Альянс.