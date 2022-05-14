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Финляндии желает сохранить мир на границе с Россией, - МИД

Фото: Пекка Гаависто, министр иностранных дел Финляндии (flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

Финляндия, на фоне решения вступить в состав НАТО, желает сохранить мир на границе с Россией. Заявила о важности поддержания диалога.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По словам главы Министерства иностранных дел Пекка Гаависто, Финляндия должна поддерживать диалог с Россией по мере того, как она приближается к вступлению в НАТО.

"У нас 1300-километровая граница с Россией. Граница мирная, и мы хотим, чтобы она оставалась мирной. Очень важно, чтобы мы общались с нашим соседом", - заявил Гаависто.

Также министр прокомментировал и заявление Турции о том, что она не оценивает положительно желание Финляндии и Швеции войти в состав НАТО. Гаависто отметил, что встретится в субботу со своим турецким коллегой, чтобы "снять напряженность".

Также он добавил, что каждый член НАТО имеет возможность заблокировать процесс вступления, в связи с чем важно иметь хорошие отношения со всеми.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что президент Финляндии Саули Ниинистьо лично позвонил Путину, чтобы сообщить о том, что его страна намерена вступить в состав НАТО.

Турция тем временем заявила, что не планирует закрывать двери в НАТО для скандинавских стран, однако желает, чтобы ее интересы были учтены.

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