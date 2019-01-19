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В Финляндии парламентские партии выступают за сохранение санкций против РФ

Новости » Политика    19.01.2019 - 18:00
В Финляндии парламентские партии выступают за сохранение санкций против РФ
Иллюстративное фото (twitter.com/SuomenEduskunta)

Парламент Финляндии считает, что санкции нельзя отменять из-за оккупации Крыма и невыполнение минских договоренностей

Все партии парламента Финляндии считают, что нельзя отменять экономические санкции против РФ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

Сообщается, что финские парламентарии считают, что нельзя отменять антироссийские санкции из-за того, что Крым остается оккупированным, а также не выполняются минские договоренности.

Лидер евроскептической партии "Истинные финны" Юсси Халла-Ахо заявил, что они поддерживают продление санкций, однако считает, что целесообразнее изменить их ацент "с продовольственных товаров на сотрудничество в области энергетики".

Также лидер Христианских демократов Сари Ессайа напомнила, что Европейский совет в декабре 2018 года единогласно поддержали продление санкций против РФ.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что министр финансов Соединенных Штатов Стивен Мнучин на закрытом брифинге заявил о необходимости снять санкции с российских компаний олигарха Олега Дерипаски. Мнучин заявил, что эти организации испытывают значительных изменений в реструктуризации и управлении, которые обрывают контроль Дерипаски и значительно уменьшают его право собственности

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