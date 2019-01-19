В Фінляндії парламентські партії виступають за збереження санкцій проти РФ

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Парламент Фінляндії вважає, що санкції не можна відміняти через окупацію Криму та невиконання мінських домовленостей

Усі партії парламенту Фінляндії вважають, що не можна відміняти економічні санкції проти РФ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

Повідомляється, що фінські парламентарі вважають, що не можна відміняти антиросійські санкції через те, що Крим залишається окупованим, а також не виконуються мінські домовленості.

Лідер євроскептичної партії "Справжні фіни Юссі Халла-Ахо заявив, що вони підтримують продовження санкцій, однак вважає, що доцільніше змінити їхній ацент "з продовольчих товарів на співпрацю в області енергетики".

Також лідер Християнських демократів Сарі Ессайа нагадала, що Європейська рада в грудні 2018 року одностайно підтримали продовження санкцій против РФ.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що міністр фінансів Сполучених Штатів Стівен Мнучин на закритому брифінгу заявив про необхідність зняти санкції з російських компаній олігарха Олега Дерипаски. Мнучин заявив, що ці організації зазнають значних змін в реструктуризації і управлінні, які обривають контроль Дерипаски і значно зменшують його право власності