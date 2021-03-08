В Финляндии объявили трехнедельный локдаун из-за COVID-19

Парламент Финляндии принял закон, которым вводятся новые ограничения до 28 марта. Локдаун необходим для борьбы с эпидемией COVID-19.
Об этом сообщает Yle.
Согласно закону, рестораны закроются для посетителей на три недели почти всей Финляндии - в 15 провинциях из 19.
Согласно закону, работа общественного транспорта может быть ограничена по запросу больниц, если того требует ситуация с заболеванием. Ограничения вводятся для сдерживания ситуации с заболеванием в районах распространения и ускорения эпидемии.
В то же время комендантский час вводиться не будет. Заведения, которые предоставляют базовые услуги, такие как магазины, банки или парикмахерские, будут открытыми.
Как сообщало РБК-Украина, в Финляндии решили перенести муниципальные выборы из-за пандемии коронавируса. Муниципальные выборы в Финляндии были запланированы на 18 апреля, однако теперь их решили перенести на 13 июня.
Напомним, президент Финляндии Саули Ниинистё раскритиковал Европейский союз за политику совместных закупок вакцин против коронавируса. Он считает, что такой метод оказался неэффективным.