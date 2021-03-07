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Президент Финляндии раскритиковал политику ЕС по закупке COVID-вакцин

Новина українською → Финляндия, Воскресенье 07 марта 2021 14:06
Президент Финляндии раскритиковал политику ЕС по закупке COVID-вакцин Фото: президент Финляндии Саули Ниинистё (Vesa Moilanen, Lehtikuva)
Автор: Андрей Василюк

Президент Финляндии Саули Ниинистё раскритиковал Европейский Союз за политику совместных закупок вакцин против коронавируса. Он считает, что такой метод оказался неэффективным.

Об этом сообщает издание Yle.

По мнению политика, альтернативой централизованных закупок в ЕС может стать самостоятельное приобретение странами препаратов.

"У нас есть примеры стран, которые достигли успеха в сравнении с ЕС в получении вакцин для себя", - сказал президент Финляндии.

При этом он назвал "интересной" идею самостоятельной закупки вакцины его страной.

"Некоторые страны Евросоюза, такие как Венгрия, Чешская Республика и Словакия, использовали собственные медицинские органы, чтобы обойти процесс общего утверждения ЕС. Конечно, я не могу комментировать, какая вакцина является хорошей или должна быть доступной здесь", - сказал он.

На вопрос, пытается ли Финляндия получать вакцины вне процесса утверждения ЕС, он ответил опосредованно, отметив, что "все возможности должны оцениваться открыто".

Напомним, в понедельник, 1 марта, правительство Финляндии вновь объявило режим чрезвычайного положения в стране. Такое решение было принято в связи с ростом количества инфицированных коронавирусом.

Режим чрезвычайного положения позволяет закрывать рестораны, школы, ограничивать передвижение внутри страны и др. Границы Финляндии закрыты.

В стране уже вводился режим чрезвычайного положения весной, во время первой волны коронавируса.

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