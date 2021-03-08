У Фінляндії оголосили тритижневий локдаун через COVID-19

Парламент Фінляндії ухвалив закон, яким запроваджуються нові обмеження до 28 березня. Локдаун необхідний для боротьби з епідемією COVID-19.

Згідно з законом, ресторани закриються для відвідувачів на три тижні майже всієї Фінляндії - у 15 провінціях з 19.

Згідно з законом, робота громадського транспорту може бути обмежена за запитом лікарень, якщо того вимагає ситуація з захворюванням. Обмеження вводяться для стримування ситуації із захворюванням в районах поширення і прискорення епідемії.

Водночас комендантську годину вводитися не буде. Заклади, які надають базові послуги, такі як магазини, банки або перукарні, будуть відкритими.