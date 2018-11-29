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Финкомпании обязаны исполнять договора во время военного положения, - Нацкомфинуслуг

Новости » Финансы    29.11.2018 - 13:06
Финкомпании обязаны исполнять договора во время военного положения, - Нацкомфинуслуг
Иллюстративное фото (УНИАН)

Финансовые и страховые компании не имеют права отказываться выполнять свои обязательства в условиях военного положения

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг) после введения военного положения продолжает работать в обычном режиме. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу комиссии.

Как отмечается в сообщении, участники рынков финансовых услуг должны осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством на всей территории Украины и в полном объеме выполнять условия договоров о предоставлении финансовых услуг.

"Нацкомфинуслуг будет оперативно сообщать об изменениях, которые будут касаться осуществления субъектами хозяйствования хозяйственной деятельности по предоставлению финансовых услуг (кроме профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг) и режима работы Нацкомфинуслуг", - говорится в сообщении.

Напомним, Верховная рада 26 ноября приняла закон об утверждении указа президента "О введении военного положения в Украине". Решение поддержали 276 народных депутатов. Согласно указу, который обнародован на сайте президента, военное положение в Украине вводится сроком на 30 суток с 14:00 26 ноября. Военное положение вводится в десяти областях Украины: Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской.

В свою очередь Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) заявляет, что введение военного положения в десяти областях Украины никоим образом не повлияет на функционирование рынка ценных бумаг.

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Новости Украины страхованиеНацкомфинуслугвоенное положение
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