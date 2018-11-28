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НКЦБФР прокомментировала влияние военного положения на рынок ценных бумаг

Новости » Финансы    28.11.2018 - 17:15
НКЦБФР прокомментировала влияние военного положения на рынок ценных бумаг
Иллюстративное фото (dp.sfs.gov.ua)

В нацкомиссии уверяют, что рынку ничего не грозит

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) заявляет, что введение военного положения в десяти областях Украины никоим образом не повлияет на функционирование рынка ценных бумаг. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию НКЦБФР в Facebook.

Как отметили в комиссии, НКЦБФР будет следить за работой организованного и неорганизованного рынков для своевременного реагирования в случае необходимости.

Напомним, Верховная рада 26 ноября приняла закон об утверждении указа президента "О введении военного положения в Украине". Решение поддержали 276 народных депутатов. Согласно указу, который обнародован на сайте президента, военное положение в Украине вводится сроком на 30 суток с 14:00 26 ноября. Военное положение вводится в десяти областях Украины: Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской.

Как сообщало РБК-Украина, Фонд государственного имущества намерен продолжить приватизацию, несмотря на введение военного положения в 10 областях Украины.

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Новости Украины Государственная комиссия ценных бумаг и фондового рынкаценные бумагивоенное положение
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