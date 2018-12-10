Финкомитет ВР объявил конкурс на должности членов набсоветов государственных банков

Фото: заседание финкомитета (rada.gov.ua)

Заявки принимаются в срок до 21 декабря 2018 года

Комитет Верховной рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности объявил конкурсный отбор на должности членов наблюдательных советов государственных банков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата Рады.

Так, комитет на своем заседании 20 ноября обсудил вопрос о плане мероприятий по выполнению закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствовании функционирования финансового сектора в Украине".

"Согласно этому закону, комитет до 10 февраля 2019 года должен представить по одному члену наблюдательных советов ПАО "Ощадбанк", АО "Укрэксимбанк" и ОАО КБ "Приватбанк". Учитывая указанное, комитетом объявляется прием документов от претендентов на участие в конкурсном отборе на должности членов наблюдательных советов вышеуказанных государственных банков", - говорится в сообщении.

Заявки принимаются в срок до 21 декабря 2018 года до 17:00 на электронный адрес botsula@v.rada.gov.ua и по адресу 01008, г. Киев, ул. Грушевского, 5.

Отмечается, что один представитель государства в наблюдательном совете госбанка назначается высшим органом по представлению президента Украины, один - по представлению Кабинета министров и один - по представлению профильного комитета ВР, к предметам ведения которого относятся вопросы банковской деятельности.

Требования к членам наблюдательных советов

В комитете отмечают, что требования к членам наблюдательных советов госбанков определены статьей 7 закона "О банках и банковской деятельности" в редакции закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствовании функционирования финансового сектора в Украине".

Члены наблюдательного совета государственного банка должны соответствовать требованиям к руководителю банка, установленным статьей 42 закона "О банках и банковской деятельности".

Не допускается назначение лица на должность члена наблюдательного совета государственного банка, если такое назначение может привести к конфликту интересов.

Как писало РБК-Украина ранее, в июне президент Украины Петр Порошенко полностью заполнил свою квоту в наблюдательном совете государственного ПАО "Украинский экспортно-импортный банк".

Подчеркнем, в июле парламент поддержал за основу и в целом в первом чтении законопроект №8331-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствовании функционирования финансового сектора в Украине", за него проголосовали 263 нардепа.

Законом определено, что набсовет госбанка состоит из девяти членов, из которых шесть членов должны быть независимыми, а три члена - представителями государства пропорционально от президента, Кабмина и Рады.

Добавим также, в начале октября замглавы НБУ Екатерина Рожкова отметила, что государственные банки не нуждаются в докапитализации при базовом макроэкономическом сценарии.