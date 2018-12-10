Фінкомітет ВР оголосив конкурс на посади членів наглядових рад держбанків

Фото: засідання фінкомітету (rada.gov.ua)

Заявки приймаються у термін до 21 грудня 2018 року

Комітет Верховної ради з питань фінансової політики і банківської діяльності оголосив конкурсний відбір на посади членів наглядових рад державних банків. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інформаційне управління Апарату Ради.

Так, комітет на своєму засіданні 20 листопада обговорив питання щодо плану заходів на виконання закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функціонування фінансового сектору в Україні".

"Відповідно до цього закону, комітет до 10 лютого 2019 року має подати по одному члену наглядових рад ПАТ "Ощадбанк", АТ "Укрексімбанк" та ПАТ КБ "Приватбанк". З огляду на зазначене, комітетом оголошується прийом документів від претендентів для участі у конкурсному відборі на посади членів наглядових рад вищевказаних державних банків", - сказано у повідомленні.

Заявки приймаються у термін до 21 грудня 2018 року до 17:00 на електронну адресу botsula@v.rada.gov.ua та за адресою 01008, м. Київ, вул. Грушевського, 5.

Зазначається, що один представник держави у наглядовій раді держбанку призначається вищим органом за поданням президента України, один - за поданням Кабінету міністрів та один - за поданням профільного комітету ВР, до предметів відання якого належать питання банківської діяльності.

Вимоги до членів наглядових рад

У комітеті вказують, що вимоги до членів наглядових рад держбанків визначені статтею 7 закону "Про банки та банківську діяльність" у редакції закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функціонування фінансового сектору в Україні".

Члени наглядової ради державного банку повинні відповідати вимогам до керівника банку, встановленим статтею 42 закону "Про банки і банківську діяльність".

Не допускається призначення особи на посаду члена наглядової ради державного банку, якщо таке призначення може призвести до конфлікту інтересів.

Як писало РБК-Україна раніше, в червні президент України Петро Порошенко повністю заповнив свою квоту в наглядовій раді державного ПАТ "Український експортно-імпортний банк".

Підкреслимо, в липні парламент підтримав за основу і в цілому в першому читанні законопроект №8331-д "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення функціонування фінансового сектора в Україні", за нього проголосували 263 нардепа.

Законом визначено, що наглядова рада держбанку складається з дев'яти членів, з яких шість членів повинні бути незалежними, а три члена - представниками держави пропорційно від президента, Кабміну і Ради.

Додамо також, на початку жовтня заступник голови НБУ Катерина Рожкова зазначила, що державні банки не мають потреби в докапіталізації при базовому макроекономічному сценарії.