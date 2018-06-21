Порошенко заполнил свою квоту в набсовете "Укрэксимбанка"

Квота главы государства составляет 5 человек

Президент Украины Петр Порошенко полностью заполнил свою квоту в наблюдательном совете государственного ПАО "Украинский экспортно-импортный банк". Об этом свидетельствует указ главы государства № 174/2018 от 21 июня, который вступает в силу в день его опубликования.

Таким образом, президент, назначив членом набсовета Алексея Перевезенцева, предоставил набсовету банка кворум в 10 человек из 15.

Алексей Перевезенцев является государственным секретарем Министерства экономического развития и торговли.

Теперь в набсовете банка 10 членов: по пять от главы государства, и правительства. Нет только пяти представителей Верховной Рады.

В набсовет входят Роман Греба (глава), Артем Шевалев (замглавы), Оксана Маркарова, Олег Паракуда, Вячеслав Волошин, Тамара Смовженко, Сергей Балченко, Олег Батюк, Виталий Денисенко (все - члены).

Напомним, ранее Национальный банк Украины определил банки, банкротство или ненадлежащее функционирование которых может создать системные риски для финансовой системы страны, так называемые "системные" банки.

В их число вошли три госбанка – "Ощадбанк", ПриватБанк и "Укрэксимбанк".