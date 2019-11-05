Финкомитет Рады рассмотрит закон Зеленского о демонополизации спирта в среду

В среду, 6 ноября, комитет Верховной рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рассмотрит законопроект №2300 президента Владимира Зеленского о демонополизации спиртовой отрасли. Об этом указано в повестке дня комитета.

В частности, документ предлагает отменить монополию государственных заводов на производство спирта и разрешить заниматься этой деятельностью всем желающим при наличии соответствующей лицензии. Также предлагается отменить норму, обязывающую использовать украинский спирт для производства алкогольных напитков, реализуемых на территории Украины.

"Для включения в повестку дня: проект закона "О внесении изменений в закон "О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий и горючего" по либерализации деятельности в сфере производства спирта этилового", поданный президентом Украины, рег. №2300 от 23.10.2019 г." - сказано в повестке дня.

Как писало РБК-Украина ранее, 23 октября пресс-служба Офиса президента сообщила, что Зеленский внес в парламент соответствующий закон. Впоследствии законопроект был зарегистрирован на сайте Рады, однако текст отсутствовал.

Вечером того же дня в Верховной Раде Украины появился текст проекта закона авторства президента Владимира Зеленского о разгосударствлении спиртовой отрасли.