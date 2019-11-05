Фінкомітет Ради розгляне закон Зеленського про демонополізацію спирту у середу

У середу, 6 листопада, комітет Верховної ради України з питань фінансів, податкової та митної політики розгляне законопроект №2300 президента Володимира Зеленського про демонополізацію спиртової галузі. Про це вказано у порядку денному комітету.

Зокрема, документ пропонує скасувати монополію державних заводів на виробництво спирту і дозволити займатися цією діяльністю усім охочим при наявності відповідної ліцензії. Також пропонується скасувати норму, що зобов'язує використовувати український спирт для виробництва алкогольних напоїв, що реалізуються на території України.

"Для включення до порядку денного: проект закону "Про внесення змін до закону "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального" щодо лібералізації діяльності у сфері виробництва спирту етилового", поданий президентом України, реєстр. №2300 від 23.10.2019 р." - сказано у порядку денному.

Як писало РБК-Україна раніше, 23 жовтня прес-служба Офісу президента повідомила, що Зеленський вніс до парламенту відповідний закон. Згодом законопроект був зареєстрований на сайті Ради, проте текст був відсутній.

Ввечері того ж дня у Верховній раді України з'явився текст проекту закону авторства президента Володимира Зеленського про роздержавлення спиртової галузі.