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Финкомитет Рады прошел почти 2500 поправок в закон о банках

Новости » Политика     22.04.2020 - 11:50
Финкомитет Рады прошел почти 2500 поправок в закон о банках
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

В среду финкомитет продолжает рассмотрение поправок

Финансовый комитет Верховной Рады во вторник, 21 апреля, прошел 2436 поправок ко второму чтению законопроекта о банках. Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Указано, что в среду, 22 апреля, комитет продолжает рассмотрение поправок к проекту закона.

"По словам Даниила Гетманцева, комитет прошел 2436 поправок из 16586, внесенных в законопроект", - сказано в сообщении.

Напомним, вчера сообщалось, что комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики утвердил 235 поправок к законопроекту №2571-д об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности. Также комитет утвердил процедуру рассмотрения сравнительной таблицы к законопроекту №2571-д, согласно которому рассмотрение и обсуждение происходит по отдельным подпунктами проекта закона. Так, комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики с утра вторника начал рассмотрение законопроекта о банках во втором чтении.

Как писало РБК-Украина, Совет Европейского союза в среду, 22 апреля, обсудит украинский закон о банках.

Ранее заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук отметила, что закон о банках, необходимый для кредитования МВФ, парламент сможет поддержать во втором чтении не раньше мая. Для голосования необходимо, чтобы вступил в силу закон об изменениях в регламент Верховной рады.

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