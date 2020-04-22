Фінкомітет Ради пройшов майже 2500 правок до закону про банки

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

У середу фінкомітет продовжує розгляд правок

Фінансовий комітет Верховної ради у вівторок, 21 квітня, пройшов 2436 правок до другого читання законопроекту про банки. Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Вказано, що у середу, 22 квітня, комітет продовжує розгляд правок до проекту закону.

"За словами Данила Гетманцева, комітет пройшов 2436 правок із 16586, внесених до законопроекту", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, вчора повідомлялося, що комітет з питань фінансів, податкової та митної політики затвердив 235 правок до законопроекту №2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності. Також комітет затвердив процедуру розгляду порівняльної таблиці до законопроекту №2571-д, згідно з якою розгляд та обговорення відбувається за окремими підпунктами проекту закону. Так, комітет з питань фінансів, податкової та митної політики зранку вівторка почав розгляд законопроекту про банки в другому читанні.

Як писало РБК-Україна, Рада Європейського союзу в середу, 22 квітня, обговорить український закон про банки.

Раніше заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук зазначила, що закон про банки, необхідний для кредитування МВФ, парламент зможе підтримати в другому читанні не раніше травня. Для голосування необхідно, щоб набрав чинності закон про зміни до регламенту Верховної ради.