Финкомитет в понедельник завершит рассмотрение правок в закон о банках

Комитет Верховной рады по вопросам финансов в понедельник, 27 апреля, завершит рассмотрение правок, внесенных в законопроект о банковской деятельности, необходимый для кредитования Международного валютного фонда. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Ярослав Железняк в Facebook.

По словам Железняка, по состоянию на сегодня финансовый комитет прошел 15 630 правок к законопроекту, что составляет 94% от общего количества. Рассмотрение правок продолжится в понедельник в 10 утра.

"Выглядит так, что это будет финальное заседание по этому вопросу", - добавил он.

Отмечается, что в конце рассмотрения финкомитет вернется в еще к одному блоку правок.

"Есть блок правок (относительно нотариального удостоверения и отмене назначенных открытых торгов ФГВФЛ) к которым еще вернется комитет в конце рассмотрения, но общая ситуация понятна", - пояснил Железняк.

Напомним, 21 апреля финансовый комитет ВР начал рассмотрение законопроекта о банках во втором чтении. Рассмотрение законопроекта был единственным вопросом повестки дня парламентского комитета.

Кроме того, заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук отметила, что закон о банках Рада сможет рассмотреть во втором чтении не раньше мая. Для голосования необходимо, чтобы вступил в силу закон об изменениях в регламенте парламента.