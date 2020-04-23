Фінкомітет у понеділок закінчить розгляд правок до закону про банки

Комітет Верховної ради з питань фінансів у понеділок, 27 квітня, завершить розгляд правок, внесених у законопроєкт про банківську діяльність, необхідний для кредитування Міжнародного валютного фонду. Про це повідомив перший заступник голови комітету Ярослав Железняк у Facebook.

За словами Железняка, станом на сьогодні фінансовий комітет пройшов 15 630 правок до законопроєкту, що складає 94% від загальної кількості. Розгляд правок продовжиться у понеділок о 10-й ранку.

"Виглядає так, що це буде фінальне засідання з цього питання", - додав він.

Зазначається, що в кінці розгляду фінкомітет повернеться до ще одного блоку правок.

"Є блок правок (щодо нотаріального посвідчення та скасування призначених відкритих торгів ФГВФО) до яких ще повернеться комітет в кінці розгляду, але загальна ситуація зрозуміла", - пояснив Железняк.

Нагадаємо, 21 квітня фінансовий комітет ВР почав розгляд законопроєкту про банки в другому читанні. Розгляд законопроєкту був єдиним питанням порядку денного парламентського комітету.

Крім того, заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук зазначила, що закон про банки Рада зможе розглянути у другому читанні не раніше травня. Для голосування необхідно, щоб набрав чинності закон про зміни до регламенту парламенту.