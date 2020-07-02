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Рада сегодня не будет рассматривать отставку Смолия

Новости » Политика     02.07.2020 - 13:13
Рада сегодня не будет рассматривать отставку Смолия
Фото: Яков Смолий (bank.gov.ua)

Профильный комитет Рады еще не принял решение

Верховная Рада сегодня не будет рассматривать отставку главы Национального банка Якова Смолия. Этот вопрос еще не рассмотрел профильный комитет.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Она также рассказала, что сегодня в 15:00 профильный комитет по вопросам финансов и налоговой политики рассмотрит постановление об отставке главы НБУ.

Напомним, сегодня президент зарегистрировал в парламенте проект постановления об увольнении Якова Смолия после того, как глава Нацбанка написал заявление об отставке.

Смолий назвал причиной отставки политическое давление. В Нацбанке сказали, что такие заявления негативно повлияют на экономику страны.

"Учитывая чувствительность денежно-кредитной сферы, считаю, что заявления о политическом давлении на руководство Национального банка являются неосторожными и создают риск снижения доверия иностранных инвесторов и украинских граждан к государственным институтам в Украине", - заявил глава Совета НБУ Богдан Данилишин.

Тем временем, в Международном валютном фонде отреагировали на заявление об оставке Смолия и сказали, что Украина должна сохранить независимость банка.

А послы G7 призвали не подрывать эту институцию. Они считают, что это ставит под угрозу проведение и поддержку реформ в стране.

Добавим, что в комментарии изданию первый замглавы комитета по вопросам налоговой и финансовой политики ВР Ярослав Железняк заявил, что из-за отставки Смолия возможно ослабление сотрудничества Украины с МВФ.

В свою очередь, в Офисе президента Украины призвали не искать политической подоплеки в решении главы Нацбанка. У Зеленского заявили, что правление банка продолжит работу на принципах независимости и профессиональности.

Напомним, источники РБК-Украина сообщили, кто может занять должность главы НБУ после отставки Смолия.

Отметим, 1 июля глава Национального банка Украины Яков Смолий подал в отставку.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины Яков Смолий
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