Фіндопомога Україні буде стабільною найближчими роками: роз'яснення голови НБУ

Проблема бюджету України на 2026 рік

Нагадаємо, раніше голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ради Данило Гетманцев заявив в інтерв'ю РБК-Україна, що на наступний рік прогнозується дефіцит у бюджеті в розмірі 10 млрд доларів.

Він зазначив, що це не "діра", а тимчасовий розрив фінансування.

За словами нардепа, Україна зараз активно шукає ці 10 млрд доларів.

Зокрема, у цьому питанні українська влада розраховує на партнерів - Німеччину, Норвегію або МВФ.