Финпомощь Украине будет стабильной в ближайшие годы: разъяснение главы НБУ

Проблема бюджета Украины на 2026 год

Напомним, ранее глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Рады Даниил Гетманцев заявил в интервью РБК-Украина, что на следующий год прогнозируется дефицит в бюджете в размере 10 млрд долларов.

Он отметил, что это не "дыра", а временный разрыв финансирования.

По словам нардепа, Украина сейчас активно ищет эти 10 млрд долларов.

В частности, в этом вопросе украинские власти рассчитывают на партнеров - Германию, Норвегию или МВФ.