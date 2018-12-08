Huawei отрицает обвинения в угрозе безопасности

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В Huawei заявили, что никогда не нарушали работу сетей по заказам правительств

Китайская телекоммуникационная компания и крупнейший поставщик сетевого оборудования для интернет-компаний Huawei опровергает утверждения в свою сторону, что могут представлять угрозу безопасности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

В компании заявили, что они категорически отвергают любые обвинения в угрозе. Также добавили, что никогда никакие правительства не просили их нарушать работу какой-либо сети.

"Мы бы никогда не потерпели такого поведения со стороны кого-либо из сотрудников компании", - подчеркнули в Huawei.

Ранее сообщалось, что США пытаются убедить союзников отказаться от оборудования Huawei. Они пытаются убедить, что оборудование этой китайской компании может угрожать кибербезопасности, а также обещают профинансировать приобретение альтернативных средств связи.

Напомним, в Канаде по запросу США задержали финдиректора Huawei. Власти США расследовали деятельность Huawei по крайней мере с 2016 года, подозревая ее в отправке продукции США в Иран и другие страны в нарушение американских законов об экспорте и санкциях.