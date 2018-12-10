Фіндиректор Huawei просить відпустити її під заставу за станом здоров'я

Фото: Мен Ванчжоу (vaaju.com twitter)

У Мен Ванчжоу загострилася гіпертонія

Арештована в Канаді фінансовий директор Huawei Мен Ванчжоу просить суд відпустити її під заставу за станом здоров'я. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що Ванчжоу звернулася до суду з проханням звільнити її під заставу в зв'язку з загостренням гіпертонії. Вона також зазначила, що не збирається залишати Канаду, мотивувавши це тим, що володіє нерухомістю на мільйони доларів у Ванкувері. Під присягою Мен також заявила, що буде оскаржувати звинувачення в Сполучених Штатах, якщо її екстрадують.

Нагадаємо, минулого тижня в Канаді за запитом США затримали фіндиректора Huawei. Ванчжоу підозрюють в порушенні санкцій проти Ірану. За версією слідства, вона з 2016 року приймала рішення про постачання виробленої в США продукції до Ірану.

Після цього стало відомо, що Вашингтон намагається переконати союзників відмовитися від обладнання Huawei. У той же час компанія Huawei категорично відкинула звинувачення в загрозі національній безпеці США. У компанії також додали, що ніколи жодні уряди не просили їх порушувати роботу будь-якої мережі.