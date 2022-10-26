UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Фінансують вбивства. Компанії, що залишились в РФ, повинні нести відповідальність, - Подоляк

Фото: радник глави Офісу президента Михайло Подоляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Усі компанії, що досі не пішли в російського ринку, фінансують війну Росії проти України, вони повинні нести за це відповідальність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на радника глави Офісу президента Михайла Подоляка у Twitter.

"Кожна компанія, яка продовжує працювати в РФ, фінансує хрестовий похід Путіна проти західного світу і вбивства українців. Zara та інші повинні нести відповідальність, і не тільки репутаційну. Сьогодні кожен має зробити цивілізаційний вибір: підтримувати демократію чи терор", - написав він.

Як повідомлялося раніше, магазин одягу Zara продовжить працювати в Росії, але, можливо, змінить назву на New Fashion.

Пізніше стало відомо, що іспанський виробник і продавець одягу Inditex, що володіє мережею Zara, продасть бізнес в РФ своєму ліванському франчайзі Daher group.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяІрина Подоляк