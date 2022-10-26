Фінансують вбивства. Компанії, що залишились в РФ, повинні нести відповідальність, - Подоляк

Усі компанії, що досі не пішли в російського ринку, фінансують війну Росії проти України, вони повинні нести за це відповідальність.
Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на радника глави Офісу президента Михайла Подоляка у Twitter.
"Кожна компанія, яка продовжує працювати в РФ, фінансує хрестовий похід Путіна проти західного світу і вбивства українців. Zara та інші повинні нести відповідальність, і не тільки репутаційну. Сьогодні кожен має зробити цивілізаційний вибір: підтримувати демократію чи терор", - написав він.
Як повідомлялося раніше, магазин одягу Zara продовжить працювати в Росії, але, можливо, змінить назву на New Fashion.
Пізніше стало відомо, що іспанський виробник і продавець одягу Inditex, що володіє мережею Zara, продасть бізнес в РФ своєму ліванському франчайзі Daher group.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.