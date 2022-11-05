ua ru
Сб, 05 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Фінансування пенсій з держбюджету зросло до максиму з початку року

Новость на русском →
Україна, Субота 05 листопада 2022 13:03
Фінансування пенсій з держбюджету зросло до максиму з початку року Фото: Пенсійний фонд отримав за жовтень з держбюджету 20,7 млрд гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Пенсійний фонд України в жовтні 2022 року отримав з державного бюджету на фінансування пенсійних програм 20,7 млрд гривень. Це максимальна сума з початку року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПФУ.

За даними прес-служби, власні доходи ПФУ у жовтні становили 36,4 млрд гривень.

Фінансування пенсій з держбюджету зросло до максиму з початку року

За січень-жовтень ПФУ отримав 325,3 млрд гривень від єдиного соціального внеску та інших джерел. Фінансування з бюджету за цей період становили 167,6 млрд гривень.

Фінансування пенсій з держбюджету зросло до максиму з початку року

Нагадаємо, Кабінет міністрів затверджений бюджет Пенсійного фонду України на 2022 рік.

Дохідна частина бюджету визначена в сумі 594,2 млрд грн і враховує 386,5 млрд грн власних доходів (в тому числі 355,6 млрд грн суми єдиного соціального внеску, розподіленої на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування).

Крім того, ПФУ отримає 207,7 млрд грн коштів державного бюджету України на фінансування пенсійних програм.

Читайте РБК-Україна в Google News
Держбюджет Пенсионный фонд Украины
NEWS
Тяжкі бої на Донбасі та спроби росіян просунутися в районі Бахмуту: карти боїв
Тяжкі бої на Донбасі та спроби росіян просунутися в районі Бахмуту: карти боїв
DAILY
Аналітик ISW Катерина Степаненко: Путін досі націлений на захоплення всієї України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Аналітик ISW Катерина Степаненко: Путін досі націлений на захоплення всієї України