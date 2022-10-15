До бюджету ПФУ включили підвищення пенсій: якими будуть витрати у 2022 році

Кабінет міністрів затверджений бюджет Пенсійного фонду України на 2022 рік. Бюджет ПФУ є збалансованим та враховує видатки на підвищення виплат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПФУ .

Дохідна частина бюджету визначена в сумі 594,2 млрд грн і враховує 386,5 млрд грн власних доходів (в тому числі 355,6 млрд грн суми єдиного соціального внеску, розподіленої на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування).

Крім того, ПФУ отримає 207,7 млрд грн коштів Державного бюджету України на фінансування пенсійних програм (у тому числі 0,815 млрд грн на виплату щорічної разової допомоги ветеранам війни) та 0,033 млрд грн коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття на виплату достроково призначених пенсій.

Видатки бюджету передбачені в сумі 594,2 млн грн і враховують перерахунки пенсійних виплат, які були проведені у 2022 році (індексацію пенсій, перерахунки, пов’язані із підвищенням прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати), а також перерахунки, які відбудуться у грудні поточного року (у зв’язку із підвищенням прожиткового мінімуму, встановленням доплати до 2500 грн особам віком до 70 років, змінами у обчисленні пенсій по інвалідності особам із числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС).