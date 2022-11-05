Финансирование пенсий из госбюджета выросло до максимума с начала года

Фото: Пенсионный фонд получил за октябрь из госбюджета 20,7 млрд гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)

Пенсионный фонд Украины в октябре 2022 года получил из государственного бюджета на финансирование пенсионных программ 20,7 млрд. гривен. Это максимальная сумма с начала года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ .

По данным пресс-службы, собственные доходы ПФУ в октябре составили 36,4 млрд гривен. За январь-октябрь ПФУ получил 325,3 млрд. гривен от единого социального взноса и других источников. Финансирование из бюджета за этот период составило 167,6 млрд гривен.