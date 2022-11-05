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Фінансування енергоринку в умовах постійних атак на інфраструктуру недостатнє, - експерт

Фото: фінансування енергоринку в умовах постійних атак на інфраструктуру недостатнє (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Ліквідність ринку електроенергії має бути переглянута, щоб Україна не покладалася лише на підтримку західних партнерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на експерта енергетичних програм "Центру Разумкова" Максима Білявського.

"Я особисто розраховую не лише на допомогу власне наших європейських та міжнародних партнерів. Було б також добре все ж таки переглянути фінансову ліквідність ринку електричної енергії України. Мова йде власне про наявність коштів на енергоринку", - сказав він.

Білявський зазначив, що коли відбуваються атаки, енергогенеруючі компанії та оператори системи розподілу витрачають кошти поза планом, і вони мають бути компенсовані.

Він додав, що наслідки російських обстрілів оцінюються в понад 10 млрд доларів і в такому масштабі 100 млн доларів підтримки від західних партнерів є невеликою допомогою.

Нагадаємо, раніше Міжнародна торговельна палата закликала НКРЕКП до рішучих кроків для стабілізації ситуації, зокрема послаблення цінових обмежень.

Також колишній міністр енергетики Іван Плачков вважає, що перегляд правил на ринку електричної енергії дозволить енергетикам купляти обладнання для відбудови енергетичної інфраструктури.

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