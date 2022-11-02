ICC закликає НКРЕКП переглянути розмір підвищення тарифу на передачу електроенергії

Ініціатива "Укренерго" підвищити тариф на передачу електроенергії з 346 до 398 грн/МВт.год буде коштувати бізнесу 7,4 млрд грн у річному розрахунку. Обгрунтування підвищення містить ряд неточностей, усунення яких допоможе компанії уникнути додаткових витрат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лист Українського національного комітету Міжнародної торгової палати (lCC Ukrаiпе) до голови НКРЕКУ Костянтина Ущаповського.

"lCC Ukraine виступає проти значного підвищення тарифу на передачу електричної енергії. Додаткові витрати бізнесу становитимуть 7,4 млрд грн у рiчному перерахунку. Ці кошти могли б піти на відновлення пошкоджених потужностей виробництва, логiстичних шляхiв, інвестування тощо. Вилучення цих коштів з обороту буде мати вкрай негативні наслідки для національної економіки", - наголосили в ICC Ukraine.

У комітеті зазначили: від початку повномасштабного вторгнення економіка України вже скоротилась на -39,3%, а імпорт товарів за l півріччя 2022 року перевищив експорт на $4,2 млрд.

"Виходячи з розрахунку тарифу на передачу, основними статтями витрат, що зумовлюють підвищення тарифу, є очікуване зростання вартості електроенергії внаслідок підвищення граничних цін РДН. Однак це рiшення наразі не прийняте, отже, його не можна враховувати в калькуляцiї тарифу. До того ж, навіть його підвищення не дасть зростання цін на електроенергію бiльше, нiж на 15-З0% протягом року. Таким чином, зважаючи на відсутність підстав, просимо НКРЕКП не підвищувати тариф на передачу електроенергії у 2020 році більше ніж на 6,5%", - наголосили в lCC Ukraine.

Раніше проти значного підвищення тарифу на передачу електроенергії виступили у Федерації роботодавців України: там заявили, що стан промисловості України наразі є дуже важким, і ще одне зростання цін бізнес може не витримати.