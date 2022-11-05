Финансирование энергорынка в условиях постоянных атак на инфраструктуру недостаточно, - эксперт

"Я лично рассчитываю не только на помощь собственно наших европейских и международных партнеров. Было бы также хорошо все же пересмотреть финансовую ликвидность рынка электрической энергии Украины. Речь идет о наличии средств на энергорынке", - сказал он.

Белявский отметил, что когда происходят атаки, энергогенерирующие компании и операторы системы распределения тратят средства вне плана, и они должны быть компенсированы.

Он добавил, что последствия российских обстрелов оцениваются более чем в 10 млрд долларов и в таком масштабе 100 млн долларов поддержки от западных партнеров является небольшой помощью.

Напомним, ранее Международная торговая палата призвала НКРЭКУ к решительным шагам для стабилизации ситуации, в том числе ослабления ценовых ограничений.

Также бывший министр энергетики Иван Плачков считает, что пересмотр правил на рынке электрической энергии позволит энергетикам покупать оборудование для восстановления энергетической инфраструктуры.