Фінансує Росгвардію. Царьову оголосили нову підозру

Про цю підозру нардепу V - VII скликань повідомлено за процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури.

Царьову (ім'я і прізвище підозрюваного в Офісі генпрокурора не вказують, але йдеться саме про нього) інкримінують "фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України" (ч. 3 ст. 110-2 КК України).

За інформацією слідчих, колишній регіонал у 2014 році виїхав до Росії та понині активно співпрацює з військово-політичним керівництвом країни-агресора "з метою нанесення шкоди обороноздатності України".

Для збору інформації використовує знайомства та зв'язки в країні, додали в Офісі генпрокурора.

Наразі слідство отримало докази, що підозрюваний фінансує збройні формування окупаційних "влад" на території захопленого РФ українського півострова Крим.

"Екс-нардеп мав там нерухомість та низку підприємств. Після анексії півострова зареєстрував їх за російським законодавством та найняв військових росгвардії для забезпечення охоронних заходів", - йдеться у публікації.

Також було встановлено факти грошових переказів за охорону музею-садиби та санаторію в Ялті, які належать Царьову. Кошти були переведені на рахунки "федерального державного унітарного підприємства "Охорона" федеральної служби військ національної гвардії РФ".

"Фактично підозрюваний фінансує окупаційні війська держави-агресора в українському Криму", - резюмують у прокуратурі.

Нагадаємо, перед цим Царьову повідомляли про підозру в зазіханні на територіальну цілісність і недоторканність України, колабораційну діяльність та держзраду.

Вироки Цареву

Колишній нардеп від "Партії регіонів" Олег Царьов, який після Революції Гідності 2014 року намагався балотуватися на пост президента України, але зняв кандидатуру та відкрито підтримав "референдуми" окупантів у Донецькій та Луганській областях, а після оголосив себе "спікером парламенту Новоросії", вже був судимий.

Так, у березні Київський апеляційний суд залишив, як і раніше, вирок суду Олегу Царьову, якого роком раніше засудили до 12 років в'язниці, визнавши винним у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110 та ч. 3 ст. 109 Кримінального кодексу.

Нагадаємо, справа за звинуваченням Царьова в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України перебувала в суді з 2017 року.

Замах на Царьова

27 жовтня з'явилася інформація від російських колаборантів, що на Олега Царьова скоєно замах у санаторії імені Кірова в Ялті у тимчасово окупованому Росією Криму.

Пізніше джерела РБК-Україна повідомили, що замах Царьова був спланованою спецоперацією Служби безпеки України.

"Він давно був у списку зрадників, які мають відповісти за свої злочини. Царьов - абсолютно законна ціль. Це не просто фанатик "русского мира", а людина, яка особисто приїхала разом з російськими танками захоплювати Київ", - підкреслило поінформоване джерело.

Також повідомлялося, що у Царьова поцілили двома пострілами з вогнепальної зброї.

7 листопада російські пропагандисти показали на відео, як виглядає Царьов після замаху, коли записували з ним інтерв'ю.