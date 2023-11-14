Финансирует Росгвардию. Цареву объявили новое подозрение

Об этом подозрении нардепу V - VII созывов сообщено при процессуальном руководстве Винницкой областной прокуратуры.

Цареву (имя и фамилию подозреваемого в Офисе генпрокурора не указывают, но речь идет именно о нем) инкриминируют "финансирование действий, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины" (ч. 3 ст. 110-2 УК Украины).

По информации следователей, бывший регионал в 2014 году уехал в Россию, и на сегодняшний день активно сотрудничает с военно-политическим руководством страны-агрессора "с целью нанесения ущерба обороноспособности Украины".

Для сбора информации использует знакомства и связи в стране, добавили в Офисе генпрокурора

В настоящее время следствие получило доказательства, что подозреваемый финансирует вооруженные формирования оккупационных "властей" на территории захваченного РФ украинского полуострова Крым.

"Экс-нардеп имел там недвижимость и ряд предприятий. После аннексии полуострова зарегистрировал их по российскому законодательству и нанял военных Росгвардии для обеспечения охранных мер", - говорится в публикации.

Также были установлены факты денежных переводов за охрану музея-усадьбы и санатория в Ялте, которые принадлежат Цареву. Средства были переведены на счета "федерального государственного унитарного предприятия "Охрана" федеральной службы войск национальной гвардии РФ".

"Фактически подозреваемый финансирует оккупационные войска государства-агрессора в украинском Крыму", - резюмируют в прокуратуре.

Напомним, перед этим Цареву сообщали о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, коллаборационной деятельности и госизмене.

Приговоры Цареву

Бывший нардеп от "Партии регионов" Олег Царев, который после Революции Достоинства 2014 пытался баллотироваться на пост президента Украины, но снял кандидатуру и открыто поддержал "референдумы" оккупантов в Донецкой и Луганской областях, а после объявил себя "спикером парламента Новороссии", уже был судим.

Так, в марте Киевский апелляционный суд оставил по-прежнему приговор суда Олегу Цареву, которого годом ранее приговорили к 12 годам тюрьмы, признав виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 110 и ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса.

Напомним, дело по обвинению Царева в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины находилось в суде с 2017 года.

Покушение на Царева

27 октября появилась информация от российских коллаборантов, что на Олега Царева совершено покушение в санатории имени Кирова в Ялте во временно оккупированном Россией Крыму.

Позже источники РБК-Украина сообщили, что покушение Царева было спланированной спецоперацией Службы безопасности Украины.

"Он давно был в списке предателей, которые должны ответить за свои преступления. Царев - абсолютно законная цель. Это не просто фанатик "русского мира", а человек, лично приехавший вместе с российскими танками захватывать Киев", - подчеркнул информированный источник.

Также сообщалось, что в Царева попали двумя выстрелами из огнестрельного оружия.

7 ноября российские пропагандисты показали на видео, как выглядит Царев после покушения, когда записывали с ним интервью.