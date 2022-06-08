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Финансовый терроризм: как на оккупированных территориях перекрывают расчеты в гривне

Фото: оккупанты разрушают платежную инфраструктуру (bank.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Россияне на оккупированных территориях забрали все элементы платежной инфраструктуры. Сейчас банкоматы и POS-терминалы не работают, но их могут перепрограммировать на рубли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью заместителя главы НБУ Алексея Шабана онлайн-изданию Liga.net, сообщает пресс-служба НБУ.

"Они украли, "отжали" это железо. Теперь, действительно, они могут перепрограммировать его, возможно, подключать к своим системам. Аналогичные действия, например, оккупанты совершают с вышками мобильной связи, которые принадлежат украинским операторам", - сказал он.

По его словам, рассчитываться картой было возможно везде, где есть терминал и связь. На временно оккупированных территориях терминалы и банкоматы работали, пока оккупанты не прибегали к "административным мерам".

"Пока к украинскому предпринимателю не приходил оккупант и не заставлял "перерегистрироваться" по их правилам или выключить терминал, чтобы выручка не шел на счет украинского банка, терминалы работали", - сказал он.

Он отметил, что это - финансовый терроризм, один из элементов войны и, вероятнее всего, один из шагов к введению на временно оккупированных территориях оборота рубля.

"Создание параллельного денежного обращения рубля - это нарушение международного законодательства, Гаагской и Женевской конвенций. НБУ уже обратился в Офис генерального прокурора с просьбой учесть противоправные действия центробанка РФ при подготовке исков в международные суды. Также об этом мы говорим с нашими международными партнерами, поскольку это должно стать основанием для дополнительных санкций против центробанка РФ и его руководства", - сказал он.

Напомним, подделать банкноты гривне нового образца фальшивомонетчикам очень сложно. С началом войны количество фальшивых купюр существенно не изменилось.

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Национальный банк Украины