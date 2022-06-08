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Повлияла ли война на количество фальшивых банкнот гривны: ответ НБУ

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Украина, Среда 08 июня 2022 09:19
Повлияла ли война на количество фальшивых банкнот гривны: ответ НБУ Фото: фальшивые банкноты гривны чаще всего попадаются номиналом 200 и 500 гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Подделать банкноты гривны нового образца фальшивомонетчикам очень сложно. С началом войны количество фальшивых купюр существенно не изменилось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью заместителя главы НБУ Алексея Шабана онлайн-изданию Liga.net, сообщает пресс-служба НБУ.

"Украинская гривна хорошо защищена. По итогам прошлого года, на 1 млн настоящих банкнот гривны приходилось семь поддельных. Это очень низкий показатель. Например, в еврозоне этот показатель составляет 12 подделок на миллион настоящих купюр. Сейчас, по нашим оценкам, в Украине картина существенно не изменилась", - сказал он.

По его словам, выявление поддельных банкнот происходит преимущественно на этапе перечисления инкассированной наличности в кассах банков на оборудовании со специальными детекторами.

Как отметил Шабан, чаще всего сейчас, как и раньше, подделывают банкноты старого образца - 200 грн образца 2007 года и 500 грн образца 2006 года. На них приходится 84% от общего количества изъятых. Эти же банкноты чаще всего подделывали и в 2020 - 2021 годах.

Сейчас банкноты старого образца изымаются из обращения. Новое поколение имеет усиленную систему защиты с оптически переменными элементами. Их легко проверить, изменяя угол наклона банкноты. А воспроизвести их фальшивомонетчикам очень сложно сообщил замглавы НБУ.

"Добавлю, что подавляющее большинство изъятых подделок довольно низкого качества. Некоторые делаются просто копировальной техникой. "Промышленных" масштабов, или, если так можно сказать, "качественных" подделок, не наблюдается", - добавил он.

Напомним, Национальный банк Украины предоставил инструкцию, как самостоятельно проверять подлинность банкнот на примере 200-гривневой купюры образца 2007 года. Это одна из самых распространенных банкнот в наличном обращении, поэтому часто она - в фокусе внимания злоумышленников.

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Национальный банк Украины
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