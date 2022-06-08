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Фінансовий тероризм: як на окупованих територіях перекривають розрахунки в гривні

Фото: окупанти руйнують платіжну інфраструктуру (bank.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Росіяни на окупованих територіях забрали всі елементи платіжної інфраструктури. Зараз банкомати та POS-термінали не працюють, але їх можуть перепрограмувати на рублі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю заступника голови НБУ Олексія Шабана онлайн-виданню Liga.net, повідомляє прес-служба НБУ.

"Вони вкрали, "віджали" це залізо. Тепер, дійсно, вони можуть його перепрограмувати, можливо, підключати до своїх систем. Аналогічні дії, наприклад, окупанти вчиняють з вежами мобільного зв’язку, які належать українським операторам", - сказав він.

За його словами, розраховуватися картою було можливо всюди, де є термінал і зв’язок. На тимчасово окупованих територіях термінали та банкомати працювали, поки окупанти не вдавалися до "адміністративних заходів".

"Доки до українського підприємця не приходив окупант та не примушував "перереєструватися" за їхніми правилами чи вимкнути термінал, аби виторг не йшов на рахунок українського банку, термінали працювали", - сказав він.

Він зазначив, що це - фінансовий тероризм, один з елементів війни та, найімовірніше, один з кроків до запровадження на тимчасово окупованих територіях обігу рубля.

"Створення паралельного грошового обігу рубля - це порушення міжнародного законодавства, Гаазької та Женевської конвенцій. НБУ вже звернувся до Офісу генерального прокурора з проханням врахувати протиправні дії центробанку РФ під час підготовки позовів до міжнародних судів. Також про це ми говоримо з нашими міжнародними партнерами, адже це має стати підставою для додаткових санкцій проти центробанку РФ та його керівництва", - сказав він.

Нагадаємо, підробити банкноти гривні нового зразка фальшивомонетникам дуже складно. З початком війни кількість фальшивих купюр суттєво не змінилася.

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