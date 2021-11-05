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Финансовый рынок Украины за месяц покинули еще 25 компаний. НБУ назвал причины

Новина українською →
Украина, Пятница 05 ноября 2021 16:51
Финансовый рынок Украины за месяц покинули еще 25 компаний. НБУ назвал причины Фото: НБУ обнародовал данные по финансовому рынку Украины
Автор: Александр Белоус

В октябре 2021 года количество участников небанковского финансового рынка сократилось еще на 25 и составило 1 920 компаний. Количество банков по состоянию на 31 октября составляет 71.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Из реестров исключено 69 участников рынка. Девять финансовых компаний, один страховщик и три кредитных союза решили покинуть рынок добровольно. В то же время 42 финансовые компании, 13 ломбардов и одна страховая компания были исключены принудительно.

В течение октября НБУ зарегистрировал 44 новых игрока небанковского финансового рынка - 13 финансовых, 2 лизинговых и 29 коллекторских компаний.

По состоянию на 31 октября 2021 года на небанковском рынке работают 150 non-life страховщиков (было 152) и 17 life-страховщиков, 270 ломбардов (было 283), 286 кредитных союзов (было 289), 139 лизинговых компаний (было 137), 946 финансовых компаний (984 было), 60 страховых брокеров и 52 коллекторские компании.

На платежном рынке действует 36 платежных систем, созданных резидентами, и 15 международных платежных систем, созданных нерезидентами. В октябре была зарегистрирована одна международная платежная система TRANSFERGO, созданная нерезидентами.

Финансовый рынок Украины за месяц покинули еще 25 компаний. НБУ назвал причины

Напомним, Национальный банк Украины с 1 июля 2020 года принял полномочия по регулированию рынков небанковских финансовых услуг.

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