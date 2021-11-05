Фінансовий ринок України за місяць залишили ще 25 компаній. НБУ назвав причини

У жовтні 2021 року кількість учасників небанківського фінансового ринку зменшилася ще на 25 та становила 1 920 компаній. Кількість банків станом на 31 жовтня становить 71.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

З реєстрів виключено 69 учасників ринку. Дев'ять фінансових компаній, один страховик та три кредитні спілки вирішили залишити ринок добровільно. Водночас 42 фінансові компанії, 13 ломбардів та одну страхову компанію було виключено примусово.

Упродовж жовтня НБУ зареєстрував 44 нових гравці небанківського фінансового ринку - 13 фінансових, 2 лізингові та 29 колекторських компаній.

Станом на 31 жовтня 2021 року на небанківському ринку працюють 150 non-life-страховиків (було 152) та 17 life-страховиків, 270 ломбардів (було 283), 286 кредитних спілок (було 289), 139 лізингових компаній (було 137), 946 фінансових компаній (було 984), 60 страхових брокерів та 52 колекторські компанії.

На платіжному ринку діє 36 платіжних систем, створених резидентами, та 15 міжнародних платіжних систем, створених нерезидентами. У жовтні було зареєстровано одну міжнародну платіжну систему TRANSFERGO, створену нерезидентами.