Финансовый регулятор США сохранил ставку на уровне 0-0,25% годовых

Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25%. ФРС выполняет функции центрального банка страны.
Об этом говорится в сообщении регулятора.
“Комитет решил сохранить диапазон ставки по федеральным фондам на уровне от 0 до 0,25% и ожидает, что будет целесообразно поддерживать этот диапазон до тех пор, пока условия на рынке труда не достигнут уровней, согласованных с ФРС”, - отмечается в сообщении.
Финансовый регулятор также уточнил, что продолжит ежемесячно выкупать активы на общую сумму 120 млрд долларов, в том числе ценные бумаги Казначейства США на 80 млрд и ипотечные бонды на 40 млрд долларов "до достижения существенного прогресса в движении к целям максимальной занятости и ценовой стабильности".
В ФРС отметили, что пандемия COVID-19 вызывает “огромные трудности в экономике и на рынке труда США и во всем мире”. “На форе прогресса в вакцинации и сильной политической поддержки показатели экономической активности и занятости улучшились”, - добавляется в заявлении.
Подчеркивается, что регулятор продолжит отслеживать экономические перспективы и будет готов при необходимости скорректировать курс денежно-кредитной политики, если возникнут риски, которые могут помешать достижению поставленных целей.
Напомним, курс доллара на межбанке в продаже 28 апреля 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 4 копейки до 27,79 гривны за доллар, курс в покупке до 27,77 гривны за доллар. Курс евро в продаже вырос на 2 копейки до 33,55 гривны за евро.
Национальный банк Украины (НБУ) на 29 апреля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,78 гривны за доллар. Курс вырос на 1 копейку по сравнению с предыдущим банковским днем.