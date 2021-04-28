Фінансовий регулятор США зберіг ставку на рівні 0-0, 25% річних

Федеральна резервна система (ФРС) США зберегла базову процентну ставку на рівні 0-0, 25%. ФРС виконує функції центрального банку країни.
Про це йдеться в повідомленні регулятора.
"Комітет вирішив зберегти діапазон ставки по федеральних фондах на рівні від 0 до 0,25% і очікує, що буде доцільно підтримувати цей діапазон до тих пір, поки умови на ринку праці не досягнуть рівнів, узгоджених з ФРС", - наголошується в повідомленні.
Фінансовий регулятор також уточнив, що продовжить щомісяця викуповувати активи на загальну суму 120 млрд доларів, в тому числі цінні папери Казначейства США на 80 млрд і іпотечні бонди на 40 млрд доларів "до досягнення істотного прогресу в русі до цілей максимальної зайнятості та цінової стабільності".
У ФРС зазначили, що пандемія COVID-19 викликає "величезні труднощі в економіці і на ринку праці США і в усьому світі". "На форе прогресу в вакцинації і сильної політичної підтримки показники економічної активності та зайнятості покращилися", - додається в заяві.
Підкреслюється, що регулятор продовжить відстежувати економічні перспективи і буде готовий при необхідності скорегувати курс грошово-кредитної політики, якщо виникнуть ризики, які можуть перешкодити досягненню поставлених цілей.
Нагадаємо, курс долара на міжбанку в продажу 28 квітня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 4 копійки до 27,79 гривні за долар, курс в покупці до 27,77 гривні за долар. Курс євро в продажу виріс на 2 копійки до 33,55 гривні за євро.
Національний банк України (НБУ) на 29 квітня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,78 гривні за долар. Курс виріс на 1 копійку в порівнянні з попереднім банківським днем.