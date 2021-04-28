Курс доллара возобновил рост на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 28 апреля 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 4 копейки до 27,79 гривен за доллар, курс в покупке до 27,77 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 2 копейки до 33,55 гривен за евро.

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: 27,7700 - 27,7900 грн/доллар, евро 33,5211 - 33,55453 грн/евро, российский рубль 0,3716 - 0,3721 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 29 апреля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,78 гривен за доллар. Курс вырос на 1 копейку по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 29 апреля установлен на таком уровне: 27,7867 гривен за 1 доллар (+0,0152 грн). При этом курс доллара на 28 апреля составляет: 27,7715 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара растет после снижения в течение трех дней подряд.