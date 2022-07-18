Финансовый комитет Рады поддержал расширение полномочий НБУ во время военного положения

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной рады Украины рекомендовать парламенту принять законопроект №7465-1. Проект касается особенностей деятельности финансового сектора в связи с введением военного положения в Украине

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя комитета Данила Гетманцева в Telegram.

Напомним, Верховная рада 9 июля приняла в первом чтении законопроект о списании долгов по кредитам на имущество граждан, уничтоженное во время войны.

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