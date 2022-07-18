Финансовый комитет Рады поддержал расширение полномочий НБУ во время военного положения
Фото: НБУ получит дополнительные полномочия (Виталий Носач, РБК-Украина)
Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной рады Украины рекомендовать парламенту принять законопроект №7465-1. Проект касается особенностей деятельности финансового сектора в связи с введением военного положения в Украине
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя комитета Данила Гетманцева в Telegram.
Проект предусматривает:
- - предоставление Национальному банку право вести счета государственных органов, предназначенные для обеспечения потребностей государства в отпоре вооруженной агрессии против Украины, а также для благотворительных пожертвований и гуманитарной помощи;
- - дополнение функции НБУ по участию в организационно-правовых мероприятиях по охране государственной тайны;
- - наделение наблюдательного совета кредитного союза в течение действия военного положения в Украине полномочиями принимать решение о временной приостановке деятельности;
- - предоставление права Фонду гарантирования вкладов физических лиц принимать свои нормативно-правовые акты по упрощенной процедуре для вывода неплатежеспособных банков с рынка и ликвидации банков в условиях военного положения;
- - частичное восстановление подачи поднадзорными НБУ и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку лицами отчетности (иной, чем финансовая и аудиторская), иной информации и документов и публикации этой отчетности.
Напомним, Верховная рада 9 июля приняла в первом чтении законопроект о списании долгов по кредитам на имущество граждан, уничтоженное во время войны.
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