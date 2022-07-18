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Финансовый комитет Рады поддержал расширение полномочий НБУ во время военного положения

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Украина, Понедельник 18 июля 2022 12:37
Финансовый комитет Рады поддержал расширение полномочий НБУ во время военного положения Фото: НБУ получит дополнительные полномочия (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной рады Украины рекомендовать парламенту принять законопроект №7465-1. Проект касается особенностей деятельности финансового сектора в связи с введением военного положения в Украине

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя комитета Данила Гетманцева в Telegram.

Проект предусматривает:

  • - предоставление Национальному банку право вести счета государственных органов, предназначенные для обеспечения потребностей государства в отпоре вооруженной агрессии против Украины, а также для благотворительных пожертвований и гуманитарной помощи;
  • - дополнение функции НБУ по участию в организационно-правовых мероприятиях по охране государственной тайны;
  • - наделение наблюдательного совета кредитного союза в течение действия военного положения в Украине полномочиями принимать решение о временной приостановке деятельности;
  • - предоставление права Фонду гарантирования вкладов физических лиц принимать свои нормативно-правовые акты по упрощенной процедуре для вывода неплатежеспособных банков с рынка и ликвидации банков в условиях военного положения;
  • - частичное восстановление подачи поднадзорными НБУ и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку лицами отчетности (иной, чем финансовая и аудиторская), иной информации и документов и публикации этой отчетности.

Напомним, Верховная рада 9 июля приняла в первом чтении законопроект о списании долгов по кредитам на имущество граждан, уничтоженное во время войны.

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